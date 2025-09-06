US OPEN, SINNER BATTE AUGER-ALIASSIME E IN FINALE RITROVA ALCARAZ

Condividi

L’altoatesino ha battuto in quattro set sofferti il canadese Felix Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 in tre ore e 21 minuti. E ora nella finale degli Us Open trova per l’ennesima volta il rivale-amico spagnolo. A 24 anni e pochi giorni, l’azzurro è il giocatore più giovane dell’era Open ad aver raggiunto quattro finali del Grande Slam in una stagione e il quarto giocatore in assoluto a realizzare l’impresa (gli altri sono Rod Laver, Roger Federer e Novak Djokovic).

“Una stagione fantastica. E trovarmi in un’altra finale Slam alla fine della stagione è bello. E’ stata una partita dura, sono molto contento”, ha detto a caldo Sinner lodando Auger-Aliassime per come si è battuto. L’azzurro ha poi rassicurato sul suo stato di salute in vista della finale di domenica, che vedrà sugli spalti anche il presidente americano Donald Trump. “Nulla di preoccupante”, ha risposto a chi gli chiedeva quale fosse stato il problema che lo aveva spinto a chiamare il fisioterapista in campo alla fine del secondo set – perso – e poi prendersi una breve pausa per ricevere cure mediche.













