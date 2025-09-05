MARANO, COMUNE SCIOLTO PER MAFIA: ECCO LA TRIADE CHE GESTIRA’ L’ENTE

Condividi

Visite: 202

31 Visite

Individuata la triade commissariale che, tra qualche giorno, si insedierà a Marano a seguito dello scioglimento per mafia del Comune. Si tratta del prefetto a riposo Vincenzo Cardellicchio (nella foto), di Fabio Giombini, viceprefetto, e di Michele Albertini, dirigente ministeriale. I tre resteranno in carica per 18 mesi, rinnovabili per un massimo di altri sei. Cardellicchio, 71 anni, molisano, è stato prefetto a Crotone e Perugia, nonché commissario straordinario nel comune di Cerignola sciolto per mafia. È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti