Domani i funerali di Ciro Luongo: l’ultimo saluto al poliziotto ucciso dal figliastro

Si terranno domani, mercoledì 28 agosto, alle 16,30, presso la chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Giugliano i funerali di Ciro Luongo, l’agente di polizia ucciso a Melito dal figliastro, Roberto Marchese, al culmine di una lite sfociata — secondo quanto ricostruito dagli investigatori — per la perdita di un pappagallino.

Il feretro sarà esposto dalle 9 del mattino nella camera ardente allestita presso la Funeral Home di Villaricca, dove amici, colleghi e familiari potranno dare l’ultimo saluto al 56enne. La funzione religiosa, invece, alle ore 16,30 presso la parrocchia del Sacro Cuore a Giugliano. Marchese, 20 anni, è attualmente detenuto in carcere con l’accusa di omicidio.