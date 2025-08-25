Msc ferma in mezzo al mare per un’avaria ai motori. 8500 persone a bordo, rimorchiatori in azione

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 51
17 Visite

Ferma in mezzo al mare, per un’avaria ai motori, la nave «World Europa» della Msc Crociere. Lo stop dell’enorme natante, fiore all’occhiello della flotta per le sue caratteristiche tecnologiche all’avanguardia –  è un fuori programma ed è avvenuto a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza.

Lunedì mattina la nave da crociera, in navigazione da Genova Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri 2.089 membri dell’equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori.

Sempre secondo la Guardia costiera i passeggeri a bordo sarebbero «tranquilli e la situazione sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo».

Due rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in
sicurezza al porto di Napoli, le operazioni si stanno svolgendo anche con l’ausilio di un elicottero. L’obiettivo è far ripartire la nave da crociera, magari a regime di ridotto, per consentire l’attracco a Napoli. Le condizioni del mare sono favorevoli e lo saranno per le prossime ore, se il tentativo di far ripartire il motore fallirà sarà indispensabile rimorchiare la nave in porto. I due rimorchiatori impiegheranno circa due ore per raggiungere l’imbarcazione. Secondo quanto si apprende, le operazioni di rimorchio dureranno tra le 8 e le 9 ore, quindi l’arrivo a Napoli sarebbe a notte inoltrata. 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore