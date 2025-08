Marano, Licciardi confermato come collaboratore della presidente Rescigno

Condividi

Visite: 0

3 Visite

Comunico con grande soddisfazione di aver confermato l’incarico di collaborazione a mio supporto di Giovanni Licciardi, già conferito diversi mesi fa. Una scelta nel segno della continuità, che valorizza il percorso condiviso e il lavoro svolto con impegno, competenza e costante presenza sul territorio. Molto attivo politicamente sul territorio di Marano di Napoli e da sempre vicino alle istanze della comunità, pur non ricoprendo un ruolo istituzionale, Giovanni ha rappresentato un riferimento credibile e affidabile, capace di interpretare con sensibilità le esigenze dei cittadini. Ritengo fondamentale, per chi ricopre un ruolo pubblico, avvalersi del contributo di persone che conoscono a fondo il contesto locale e che condividano visione, metodo e senso di responsabilità. Con questo rinnovo intendiamo rafforzare ulteriormente il lavoro già avviato, consolidando il legame con le comunità e proseguendo con determinazione il nostro impegno al servizio del territorio”: è quanto afferma in una nota Carmela Rescigno, Consigliera Regionale e Presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati.

Rescigno Carmela, nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews