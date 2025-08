Marano, alloggi popolari via Piave e fondi Pnrr: “Ma il Comune ristruttura anche le case che ha venduto?”

Condividi

Visite: 79

18 Visite

Sono in tanti ad averci scritto in questi giorni per segnalarci quello che sta succedendo in via Piave, dove sono in corso lavori di ristrutturazione su diversi alloggi popolari. Lavori importanti, finanziati con i fondi del Pnrr, che stanno interessando soprattutto le facciate e le coperture degli edifici.

Ma tra i cittadini c’è un dubbio che torna spesso, e che ci hanno posto in tanti: “Il Comune sta pagando i lavori anche per le case che ha venduto? Quelle che oggi sono di proprietà privata?”

Già, perché non tutti gli appartamenti di via Piave sono ancora comunali. Negli ultimi anni, infatti, molti inquilini hanno acquistato gli alloggi in cui vivevano, diventando a tutti gli effetti proprietari. E ora si chiedono – come si chiedono anche molti altri residenti – se sia giusto che i soldi pubblici vengano spesi anche per chi oggi ha una casa di proprietà.

Chi paga cosa?

La domanda è legittima, anche perché i lavori – per quanto benvenuti – non sembrano distinguere tra alloggi comunali e privati. E allora in molti si domandano: “Ma se io ho comprato casa, perché il Comune dovrebbe usare i soldi pubblici anche per sistemarla? Non dovrebbe farlo solo per le case che ancora gestisce direttamente?”

Domande che, per ora, non hanno ricevuto risposta dall’amministrazione comunale. E in assenza di chiarezza, cresce il malumore. Nessuno contesta l’importanza dei lavori. Anzi: migliorare il patrimonio edilizio è un bene per tutti. Ma i cittadini vogliono capire come vengono spesi i soldi del Pnrr, chi decide dove intervenire e in che modo, e soprattutto se sia corretto includere, eventualmente, anche le proprietà private nei cantieri finanziati con fondi pubblici.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews