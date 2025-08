NAPOLI: imbraccia un fucile per costringere sanitari di un’ambulanza a portare il padre al Policlinico

Condividi

Visite: 46

11 Visite

Ieri in tarda serata un 70enne è stato colto da malore in via Taddeo da Sessa, all’interno di un autolavaggio.

Il figlio, arrivata l’ambulanza, avrebbe puntato un fucile contro i sanitari, pretendendo che il padre fosse portato al II Policlinico.

L’ambulanza è ripartita ma l’anziano stato portato all’ospedale del Mare. È lì che sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Identificato e arrestato il 45enne che avrebbe puntato l’arma, poi recuperata in un armadietto dell’autolavaggio. Si tratta di un fucile ad aria compressa.

E’ ora ai domiciliari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews