Video diffamatorio su TikTok, sindaco di Qualiano denuncia Cerbone

Il contenuto, circolato sulla piattaforma TikTok, mette in scena comportamenti offensivi e inaccettabili, simulando uno scambio di droga davanti alla Casa Comunale di Qualiano. È un video falso e costruito con l’intento di ingannare: vuole sembrare la registrazione schermo di Google Maps o Google Street View, ma in realtà non ha nulla a che vedere con tali strumenti.