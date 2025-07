Tragedia a Rivisondoli, muoiono due uomini di Marano: nella loro auto gioielli e contanti, si indaga su una possibile truffa

Condividi

Visite: 1.013

27 Visite

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di due uomini originari di Marano di Napoli nella giornata di ieri, lungo la strada che collega Rivisondoli a Roccaraso, in Abruzzo. Le vittime sono Maurizio Corrado e Dario Liccardo, entrambi molto conosciuti nella loro città di origine. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda nera, quando, per cause ancora in fase di accertamento, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con un autobus di linea.

L’impatto è stato violentissimo. Per Corrado e Liccardo non c’è stato nulla da fare: i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Cinque persone che si trovavano a bordo del pullman sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.

Ma è un altro dettaglio a rendere il caso ancora più delicato: all’interno dell’auto sono stati ritrovati gioielli e 1.500 euro in contanti. Un particolare che ha subito acceso l’attenzione degli inquirenti, che ora lavorano su due fronti: da un lato la dinamica del tragico impatto, dall’altro la provenienza dei preziosi.

Secondo quanto trapelato da fonti investigative, i carabinieri di Castel di Sangro, che coordinano le indagini, non escludono che i beni rinvenuti nell’auto possano essere il frutto di una truffa messa in atto poco prima dell’incidente. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti delle due vittime nelle ore precedenti allo schianto e verificando eventuali denunce o segnalazioni compatibili.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews