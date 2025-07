INCIDENTE STRADALE A RIVISONDOLI, MORTI DUE MARANESI

Condividi

Visite: 0

11 Visite

Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 26 luglio 2025 sulla statale 17 in Abruzzo, nel territorio di Rivisondoli (L’Aquila). A scontrarsi sono stati un bus di linea, che viaggiava in direzione Sulmona con 35 passeggeri al bordo, e una Panda con due uomini che, da quanto si apprende, sarebbero originari tra Mugnano e Marano, che, purtroppo, hanno perso la vita. Vani i tentativi di soccorso da parte dei sanitari. I feriti, passeggeri del bus, sono stati medicati sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe invaso l’altra corsia, probabilmente sbandando sul manto stradale bagnato dalla pioggia. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo e deciderà se procedere con l’autopsia sui corpi delle due vittime. Nell’auto delle vittime sarebbero stati ritrovati anche alcuni gioielli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews