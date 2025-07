Gravi incendi a Marano: in fiamme fondi agricoli. Uno dei roghi a ridosso della Montessori

Condividi

Due vasti incendi stanno interessando il territorio di Marano, in particolare nelle zone di via Marano-Quarto e dell’Antica Consolare Campana. Le fiamme, divampate in fondi agricoli, stanno distruggendo frutteti e vegetazione spontanea. Particolarmente colpita l’area adiacente al costone che affaccia sul comune di Quarto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area. L’intensa nube di fumo è visibile anche da diversi comuni limitrofi, destando preoccupazione tra i residenti.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si segnalano al momento feriti, ma si teme per i danni ambientali. In fase di accertamento le cause degli incendi.













