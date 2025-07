Bimba di 4 mesi positiva a cocaina, il padre la porta via dall’ospedale

Una bimba di 4 mesi, risultata positiva alla cocaina, è stata prelevata dal padre nell’ospedale di Salerno prima delle dimissioni. Il fatto, come si apprende da fonti sanitarie, è accaduto in mattinata.

La piccola – figlia di una coppia di stranieri – era arrivata in codice azzurro al “Ruggi” per un malessere. Ricoverata nel reparto di Pediatria, dalle analisi delle urine è emersa una positività alla cocaina.

La piccola in ogni caso stava rispondendo alle cure e stava migliorando ma avrebbe avuto ancora bisogno di assistenza. In mattinata il padre, senza autorizzazione, l’ha sottratta all’autorità ospedaliera e l’ha portata via. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine.