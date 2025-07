Giustizia. Ferrante: Ripristino sezione distaccata tribunale di Ischia ottima notizia per il territorio

Condividi

“Il ripristino della sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, previsto dal ddl in materia di circoscrizioni giudiziarie approvato dal Cdm, è un’ottima notizia per i cittadini, che potranno usufruire di servizi più efficienti con una maggiore prossimità territoriale. L’impegno del Governo per rafforzare i presidi di legalità continua a produrre risultati concreti, nell’ottica di garantire la riapertura delle sedi giudiziarie di cui era stata prevista la soppressione. Il ripristino dellla sezione distaccata del tribunale di Ischia rappresenta un traguardo importante, che consentirà di assicurare alla comunità isolana l’accesso diretto alla Giustizia”. Lo afferma il deputato napoletano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.













