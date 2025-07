Marano, nella chiesa dell’Immacolata i funerali del giovane che si è tolto la vita

Condividi

Si terranno giovedì, alle ore 11,30 i funerali di Mario, il giovane che pochi giorni fa – secondo quanto ricostruito dalle forze di polizia – si è tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. Le esequie si terranno nella chiesa dell’Immacolata, in via Giordano Bruno, e saranno officiate da don Rosario Moxedano e da un alto prelato amico della famiglia del giovane deceduto in tragiche circostanze. Le indagini, intanto, proseguono per capire quale siano state le ragioni che hanno spinto il ragazzo al gesto estremo.













