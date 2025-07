Marano ancora senz’acqua, ma dal Comune silenzio assoluto

Condividi

A Marano si ripete l’ennesimo disagio: manca l’acqua in diverse zone della città, ma dai canali ufficiali – Comune e sindaco in primis – nessuna comunicazione utile ai cittadini. Neppure un post sui social.

La situazione non è nuova: da anni, puntualmente, tra cali di tensione, guasti agli impianti e problemi di rete, migliaia di famiglie si ritrovano senz’acqua per ore, a volte per giornate intere. E ogni volta si ripete la stessa storia: silenzio istituzionale, informazioni frammentarie e interventi lenti.

I cittadini sono esasperati. Da almeno 7-8 anni convivono con interruzioni frequenti, senza una soluzione definitiva né un piano di comunicazione adeguato da parte delle autorità. Un’odissea che sembra destinata a ripetersi, nell’indifferenza generale.













