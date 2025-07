Inchiesta rifiuti e favori tra Marano e Giugliano: le difese smontano le accuse della Procura al Riesame. I legali dell’ex sindaco Pirozzi: “Non c’è uno straccio di prova contro il nostro assistito”

Condividi

Una maxi inchiesta che intreccia politica, affari e gestione dei rifiuti. Una richiesta di arresti domiciliari da parte della Procura. E oggi, davanti al Tribunale del Riesame di Napoli, una lunga giornata di arringhe difensive per nove indagati eccellenti, tra ex sindaci, funzionari pubblici e dirigenti comunali di Marano e Giugliano.

Sul banco, le accuse mosse dalla Procura di Napoli Nord: presunti episodi di corruzione, affidamenti sospetti e rapporti opachi con la Teknoservice o altre aziende del settore ambientale. Ma le difese, quasi all’unisono, hanno respinto l’impianto accusatorio. Con un’eccezione: quella dell’ex sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, il cui nome domina 36 delle 40 pagine dell’appello firmato dai magistrati.

Protagoniste dell’udienza odierna le arringhe degli avvocati di Michele Oliviero, Antonio Poziello, Nicola Benedetto, Giuseppe Spacone, Vittorio Iorio, Luigi Vitiello, Giuseppe Magno, Raffaele Schettino e dello stesso Pirozzi. Tutti, tranne i legali dell’ex sindaco di Giugliano, si sono concentrati sull’inammissibilità del ricorso della Procura e sulla presunta carenza di esigenze cautelari, sottolineando che molti degli indagati non rivestono più cariche pubbliche.

Diversa la strategia difensiva per Pirozzi. I suoi legali, Maiello e Sepe, sono entrati nel merito delle accuse, ribadendo l’insussistenza di prove a suo carico e l’estraneità del loro assistito rispetto alle ipotesi di reato formulate. “Non c’è traccia di condotte illecite, né elementi nelle conversazioni intercettate che provino un suo coinvolgimento diretto,” hanno sostenuto. E anche laddove vi fossero anomalie nella gestione del servizio, queste – secondo la difesa – sarebbero eventualmente imputabili a tecnici e dirigenti comunali, non certo al sindaco, che non aveva competenze operative in materia ambientale.

La Procura ha chiesto l’applicazione degli arresti domiciliari per Pirozzi e altri indagati. Va ricordato che alcuni dei coinvolti non ricoprono più ruoli pubblici, mentre altri, come Vittorio Iorio – dipendente del Comune di Marano – sono ancora in servizio.

L’indagine, condotta dai Carabinieri, ha acceso i riflettori su un presunto sistema di gestione illecita del servizio rifiuti, fatto di favori, appalti pilotati e complicità tra amministratori locali e responsabili della Teknoservice. Un’inchiesta che, fin dall’inizio, ha avuto un forte impatto sull’opinione pubblica e sulle amministrazioni coinvolte.

L’udienza del Riesame rappresenta ora un passaggio cruciale: sarà il tribunale a dover decidere se accogliere le richieste della Procura o riconoscere la fragilità dell’impianto accusatorio tracciato finora. La decisione è attesa nei prossimi giorni o settimane.













