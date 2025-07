Marano, folla commossa per l’ultimo saluto a Giuliano Battilomo

Sono in corso di svolgimento, nella chiesa del Santo Patrono di Marano, i funerali di Giuliano Battilomo, il giovane scomparso prematuramente all’età di 29 anni, a quanto pare per un malore improvviso.

La chiesa era gremita: parenti, amici e tantissimi conoscenti hanno voluto stringersi attorno alla famiglia, molto conosciuta e stimata in città, per un ultimo saluto.

All’esterno dell’edificio sacro, gli amici più stretti hanno affisso uno striscione in memoria di Giuliano, tra lacrime e abbracci. Un gesto semplice ma carico di affetto, per ricordare un ragazzo descritto da tutti come solare e generoso.

Un’intera comunità si è fermata per dire addio a un giovane la cui perdita lascia un vuoto profondo.