AL VIA LA PETIZIONE PER SALVARE IL BOSCO DELLA SALANDRA E L’EREMO DI PIETRASPACCATA

L’Associazione Salandra Lovers APS, da anni attiva nella difesa del patrimonio ambientale e culturale del territorio, ha promosso una petizione popolare per chiedere al Comune di Marano di Napoli azioni urgenti e concrete per la tutela e la valorizzazione del Bosco della Salandra e dell’Eremo di Santa Maria di Pietraspaccata.

Il Bosco della Salandra rappresenta uno degli ultimi grandi polmoni verdi del territorio, con oltre 700.000 metri quadri di natura incontaminata, biodiversità, sentieri, fauna selvatica e importanti testimonianze archeologiche. Un luogo prezioso, oggi in parte abbandonato e a rischio degrado, che merita attenzione e protezione. In questi anni, grazie all’impegno dei volontari dell’associazione e al coinvolgimento della cittadinanza, sono stati riaperti sentieri, rimossi rifiuti, recuperati spazi e riaccesi i riflettori su un’area di grande valore storico, culturale e ambientale.

Con la petizione, l’Associazione chiede al Sindaco e al Consiglio Comunale di Marano di garantire la fruibilità pubblica e in sicurezza del Bosco, di introdurre specifici vincoli urbanistici e paesaggistici nel Piano Urbanistico Comunale per scongiurare ogni forma di speculazione, di reperire fondi per la manutenzione e valorizzazione dei percorsi e delle aree di sosta, e infine di intervenire per il recupero dell’Eremo di Pietraspaccata, oggi in stato di abbandono, affinché torni a essere un bene fruibile dalla collettività, simbolo di spiritualità, identità e memoria del territorio.

Difendere il Bosco della Salandra significa proteggere il futuro, la bellezza e la biodiversità di Marano di Napoli. Ogni firma conta, ogni voce può fare la differenza. La petizione può essere sottoscritta in formato cartaceo durante gli eventi dell’associazione o recandosi presso il negozio Vanità Corredi (Corso Italia 44) e l’Agenzia Viaggi Atlas (Via Castel Belvedere 22 – Marano di Napoli). È inoltre possibile firmare online al link: www.change.org/boscodellasalandra.

Per informazioni, adesioni e aggiornamenti è possibile contattare l’associazione all’indirizzo email salandralovers@gmail.com, al numero 328 144 8269 o visitare il sito ufficiale www.salandralovers.it. Siamo presenti anche sui social, su Facebook e Instagram, come Salandra Lovers.

Unisciti a noi. Difendiamo insieme il cuore verde di Marano.