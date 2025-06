Marano, tentato furto in pieno giorno: banda armata di flex messa in fuga dai residenti

Condividi

Visite: 1.363

56 Visite

Paura nel primo pomeriggio di domenica a Marano. Intorno alle 15:30 di ieri, cinque malviventi incappucciati hanno tentato di mettere a segno un furto in un appartamento al piano terra di via Unione Sovietica, al civico 40.

I ladri, armati di flex, hanno divelto gli infissi per introdursi nell’abitazione. Tuttavia, l’irruzione non è andata a buon fine: i residenti, accortisi del tentativo, sono riusciti a mettere in fuga la banda prima che potesse portare via qualcosa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e l’avvio delle indagini. Si cerca ora di risalire all’identità dei cinque responsabili, che si sono dileguati velocemente subito dopo la fuga.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews