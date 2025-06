Marano di Napoli, torna il caso mobilità: un candidato avrebbe solo la terza media ma non è chiaro perché il Comune voglia approfondire. Oggi i colloqui

Condividi

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, sollevando dubbi e interrogativi su una procedura che, pur essendo formalmente inquadrata nella normativa sulla mobilità obbligatoria, presentava elementi poco da approfondire sin dalle prime battute. Oggi quei dubbi tornano con forza, proprio nel giorno in cui si tengono i colloqui selettivi per la copertura del posto da Collaboratore Amministrativo – Messo, riservato al personale in disponibilità presso i Consorzi di Bacino in liquidazione.

Il Comune di Marano di Napoli aveva pubblicato un avviso per un solo posto nell’area degli Operatori Esperti, ricevendo quattro domande, titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore. L’esito della fase istruttoria ha visto una sola candidatura ammessa pienamente, due escluse per mancanza dei requisiti e una quarta ammessa con riserva, in attesa di verifica del titolo di studio.

Proprio su quest’ultima si concentrano le maggiori perplessità. Secondo fonti vicine all’ente, il candidato in questione sarebbe in possesso del solo diploma di scuola media inferiore, fatto che renderebbe incomprensibile la scelta dell’Amministrazione di rinviare ogni valutazione ad accertamenti successivi, anziché procedere con un’esclusione diretta, come avvenuto in casi analoghi.

A rendere la vicenda ancora più delicata è un dettaglio che circola insistentemente tra gli addetti ai lavori: il candidato ammesso con riserva sarebbe parente di un attuale dipendente del Comune, fatto che ha già acceso i riflettori su una selezione ritenuta da più parti poco trasparente.

In attesa di capire come si concluderà la giornata di oggi – in cui si stanno svolgendo i colloqui – resta sullo sfondo una domanda: perché approfondire una questione che sembrava già chiusa, se non per dare copertura a una decisione già scritta?













