Social World Film Festival, Colella: “Cinema comparto strategico per la Città Metropolitana di Napoli”

“Il cinema è una leva culturale importante, un tema cruciale che può fare la differenza, un attrattore potente e un comparto strategico. Ne beneficia l’intera collettività”, ha dichiarato Sergio Colella, consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, intervenuto alla conferenza stampa presso la Sala Giunta della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, per la presentazione della 15esima edizione del Social World Film Festival, la prima mostra internazionale del cinema sociale in Italia, che si terrà dal 22 al 29 giugno a Vico Equense.

“Con la rassegna diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, dedicata all’attrice Alida Valli, e considerata ‘l’evento cinematografico più emozionante al mondo’, a detta di Claudia Cardinale, si punta sul cinema come motore di sviluppo, in grado di trasformare l’immagine della città. E si apre una finestra sul mondo, condividendo storie e immaginazione”, ha osservato Colella, ricordando che la sede istituzionale di Palazzo Matteotti è un set congeniale a disposizione delle produzioni televisive e cinematografiche come la serie “Piedone-Uno sbirro a Napoli” con Salvatore Esposito e la recente produzione Netflix, così come la Reggia di Portici.

“Non si può trascurare, poi, il cospicuo impegno della Città Metropolitana di Napoli per il Teatro San Carlo (5 milioni e 400mila euro, di cui 3,1 quale contributo straordinario in relazione al progetto Città Metropolitana della Musica 2024, oltre al contributo ordinario di 2 milioni e 300mila euro), lo stanziamento di 1 milione e 400 mila euro in favore del Mercadante-Teatro Stabile per la stagione teatrale 2024/2025 e lo stanziamento di 300 mila euro in favore del Trianon-Viviani per la stagione 2024/2025”, ha evidenziato il consigliere.

“La location di Vico Equense, già sede del Torneo internazionale di pallanuoto intitolato a Fritz Dennerlein, si accinge ora a diventare luogo magico dove poter parlare ai giovani con il Social World Film Festival”, ha concluso Colella, richiamando Toni Servillo.













