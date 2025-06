Sfugge al controllo dei genitori e cade in piscina: morto bimbo di 4 anni

Visite: 62

È stato sufficiente un attimo: è sfuggito all’attenzione dei genitori, si è avvicinato alla piscina ed è caduto in acqua . Dopo aver lottato in sala di Rianimazione pediatrica dell’ospedale di Bergamo dal pomeriggio di ieri (venerdì 20 giugno), il bambino di 4 anni non ce l’ha fatta.

Con mamma e papà il piccolo era partito dalla casa di Rovato per raggiungere il parco acquatico “Tintarella di Luna” a Castrezzato. Doveva essere una giornata di relax alla ricerca di un po’ di fresco in queste giornate afose, ma il piccolo è riuscito a sottrarsi al controllo dei genitori e si è avvicinato a bordo piscina cadendo in acqua. C’era tanta gente, i bagnini stavano controllando le persone in vasca.