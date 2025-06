L’immobile, oggetto di un radicale intervento edilizio volto alla trasformazione urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, da deposito/industriale a struttura alberghiera, era privo del prescritto permesso di costruire e del titolo abilitativo in materia di sicurezza delle costruzioni.

L’edificio, sviluppato su cinque livelli fuori terra e un piano interrato, era originariamente destinato in parte a deposito e in parte a laboratorio per la riparazione di elettrodomestici.