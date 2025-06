Condividi

Sequestrata villa Rodari per abusi all’interno, sia per abusi edilizi che per sanzioni derivanti dai controlli di ispettorato del lavoro e nucleo antisofisticazioni. Il sequestro è di poche ore fa. I carabinieri hanno richiesto il supporto della polizia municipale. Seguiranno aggiornamenti.













