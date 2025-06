Marano, processo per tentato omicidio: assolto Musella

Condividi

Si è concluso oggi con l’assoluzione dalla più grave accusa di tentato omicidio aggravato dal

metodo mafioso e dai futili motivi il processo in primo grado a carico del ventiseienne

Giuseppe Caiazzo, difeso dal penalista Giuseppe Musella, che nel febbraio 2024 fu coinvolto

nell’accoltellamento di un uomo di Marano e nel ferimento del figlio.

L’aggressione era sorta a seguito di una richiesta di chiarimenti voluta dalle vittime, a seguito

di un alterco per motivi di viabilità che aveva visto coinvolta la ex moglie e madre di questi.

Si contestava al Caiazzo di aver concorso moralmente alla violenta aggressione con un altro

soggetto armato, che inflisse diverse coltellate alla vittima in zone vitali, fortunatamente

sopravvissuta.

A stabilirlo è stata la prima sezione del tribunale di Napoli Nord che, disattendendo la

richiesta di condanna a 15 anni e 4 mesi di reclusione, avanzata dalla Procura, ha affermato la responsabilità del Caiazzo solo per le lesioni inferte ad una delle vittime, attinta da un pugno al volto durante la colluttazione.













