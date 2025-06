La voce del cittadino. Voli caos su Marano e dintorni. Ma il sindaco ha risposto a quella richiesta di Izzo?

Condividi

Gentile direttore, chiedo di nuovo ospitalità sul suo sito per avere informazioni circa la richiesta rivolta, qualche settimana fa, dal consigliere comunale Michele Izzo, al sindaco Morra. In essa Izzo sollecitava il sindaco, in qualità di responsabile della salute ambientale di questo paese, a chiedere all’ARPAC il controllo dell’inquinamento dell’aria che respiriamo. L’incessante sorvolo degli aerei in fase di decollo a partire dalle sei del mattino fino a tarda notte non può non suscitare grande preoccupazione in tutta la popolazione che, suo malgrado, viene svegliata puntualmente alle sei di mattina dal rombo dei motori. Speriamo di avere aggiornamenti positivi quanto prima.

Cordiali saluti

UGO













