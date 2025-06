Nicola ucciso con due coltellate da un coetaneo di Marano

Condividi

Vecchi dissapori, per futili motivi, con un coetaneo, già identificato, che lo ha colpito con due coltellate al petto: è morto così Nicola Mirti, il 18enne nato a Mugnano, ma residente a Giugliano, ucciso in spiaggia, dopo le 13, in un lido di Varcaturo. Mirti è noto nella zona delle palazzine di Mugnano. A Mugnano risiede la mamma, che è separata con il padre. Lui, il ragazzo ucciso, viveva con il papà. Era al mare con gli amici di sempre e, secondo chi lo conosce bene, non era per nulla un giovane aggressivo o avvezzo alle provocazioni.

Indagano gli agenti del commissariato di Castel Volturno. Un’amica di Mirti è stata colta da una crisi epilettica in spiaggia dopo la notizia della tragedia. Nicola è spirato all’ospedale di Pozzuoli. L’aggressore pare sia di Marano o comunque un frequentatore della cittadina a nord di Napoli. I due si conoscevano bene.













