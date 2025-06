“Scusi, lei spaccia?” Era vero. Condannata per narcotraffico la famiglia tunisina della citofonata di Salvini

Condividi

Ricorderanno tutti la celebre «Scusi, lei spaccia?». La «citofonata» di Matteo Salvini a una famiglia del Pilastro di Bologna, che ha riempito pagine di giornali e animato la sinistra buonista in servizio permanente effettivo durante la campagna elettorale per le Regionali del 2020; a pochi giorni dal voto che portò poi alla vittoria in Emilia-Romagna di Stefano Bonaccini.

Con una sentenza arrivata l’ultimo venerdì di maggio la Cassazione ha dato ragione all’attuale vicepremier del governo Meloni. La Suprema Corte ha infatti confermato la condanna per spaccio di droga per alcune persone della famiglia Labidi, di origine tunisina e residente a Bologna, alla cui abitazione aveva citofonato Salvini chiedendo appunto: “Scusi lei spaccia?”. Il gesto aveva sollevato una marea di polemiche. A rispondere al citofono, era stato un minore appartenente alla famiglia, anche lui sotto accusa.













