Open School dell’IC Darmon-Siani alla scuola elementare Siani di Marano: un trionfo di cultura, creatività e bellezza.

Condividi

Visite: 20

9 Visite

Il 29 maggio 2025, alla presenza della DS Anita Emmi, la Scuola Elementare Siani di Marano di Napoli ha aperto le sue porte per un Open School ricco di attività coinvolgenti, che hanno visto protagonisti gli studenti della scuola primaria e secondaria. L’evento ha rappresentato un’occasione speciale per mostrare il talento e la creatività dei ragazzi, con progetti che hanno spaziato dalla lettura alla musica, dalla scienza all’arte.

La scuola primaria: Il Diritto di Leggere e la Musica di Vivaldi.

Gli studenti della scuola primaria hanno presentato il progetto al quale ha aderito la nostra scuola dedicato alla lettura “#Ioleggoperché”, la più grande iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura che ha interessato il gemellaggio della libreria aderente del territorio L’ Acrobata, dove gli alunni hanno incontrato e raccontato la conoscenza da vicino con lo scrittore Antonio Ferrara che ha ricevuto il premio Andersen come autore e come illustratore. Gli studenti hanno condiviso la loro esperienza di lettori, citando i libri letti durante il corso dell’anno e dando spazio alla narrazione e alla lettura di quelli più recenti come “Mare Giallo” di Patrizia Rinaldi, mostrando la realizzazione della copertina del libro; e l’albo illustrato ” Nessuno abbraccia un cactus” di Carter Goodrich. In riferimento alla raccolta del Decalogo dei “Dieci Diritti del Lettore” di Daniel Pennac gli alunni hanno mostrato la realizzazione di un libro, sottolineando l’importanza di questa attività nella crescita personale e culturale, perché favorisce lo sviluppo del linguaggio e della comprensione, stimola la curiosità e la fantasia, arricchisce il vocabolario e permette di scoprire nuovi mondi e culture. Inoltre hanno dato vita a una performance di body percussion con la Dance Monkey, riprodotta di nuovo su richiesta della Dirigente Scolastica, proponendo il coinvolgimento di un gruppo di alunni della primaria insieme a quello della secondaria di primo grado, valorizzando la coesione e il legame di appartenenza. Rispettivamente le due classi della quarta primaria sezione C e D hanno riprodotto con le percussioni l’opera di Antonio Vivaldi “L’ Inverno” accompagnata con il ritmo prodotto dai bicchieri Cup Song e gli strumenti musicali a percussione, dimostrando come la musica possa essere vissuta attraverso il movimento e il ritmo corporeo.

La Scuola Secondaria: Musica, Letteratura e Arte

I ragazzi della scuola secondaria hanno stupito il pubblico con una serie di progetti innovativi. Tra questi, l’orchestra polifonica di flauti dolci, diretta dal prof. Riccardo Acri, ha eseguito magistralmente brani celebri come: la colonna sonora de La Bella e la Bestia, Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, Jesus di Bach, Tarantella di Rossini e la colonna sonora de La Vita è Bella.

Oltre alla musica, gli studenti, sotto la guida della prof.ssa Fabiana Schiattarella, sottolineando la promozione della lettura come priorità strategica dell’intero Istituto e di tutte le docenti di italiano, hanno dapprima ricordato l’importanza dell’adesione al progetto “io leggo perché”, quale prezioso strumento, negli anni, di arricchimento delle biblioteche di classe e di istituto, poi hanno presentato una innovativa rielaborazione del romanzo d’avventura “L’esploratore” di K. Rundell, attraverso l’uso di software di coding, intelligenza artificiale e realtà aumentata, dimostrando come anche la tecnologia possa essere un valido strumento per la narrazione e l’apprendimento.

Un altro momento significativo è stato la condivisione da parte degli alunni dell’importante esperienza dell’incontro con Antonio Ferrara, anche in questo caso reso possibile grazie al sodalizio con la libreria “L’Acrobata”; un travolgente autore, Ferrara, dotato di una straordinaria profondità, che con i suoi libri “Mia” e “Ero cattivo” ha impresso in modo indelebile nelle menti e nei cuori dei giovani lettori la consapevolezza che il possesso ed il controllo non sono mai manifestazione di amore e che la diseducazione sentimentale può condurre ad atti atroci mentre l’empatia, l’ascolto dell’altro, la cultura ed il perseguimento del proprio segno possono divenire preziosi strumenti di salvezza e di riscatto sociale. A concludere le esperienze finalizzate alla promozione della lettura portate avanti dall’Istituto, gli studenti hanno presentato il progetto “Giuria Premio Strega ragazze e ragazzi” rivolto ai grandi appassionati di lettura, un’esperienza che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi in modo attivo con il mondo della letteratura contemporanea.

Infine, l’affascinante progetto di “pittura e scienze” a cura del Prof. Francesco Filippelli e della Prof.ssa Roberta Esposito, ha unito due discipline apparentemente distanti, mostrando come arte e scienza condividano la capacità di osservare e reinterpretare la realtà. Gli studenti, presentando le proprie opere che ritraggono tutti soggetti di carattere scientifico, hanno dimostrato di aver appreso i fondamenti della pittura acrilica.

Il Dirigente Scolastico Anita Emmi si è congratulata con gli alunni e ha ringraziato pubblicamente i genitori e gli insegnanti Barbara Musella, Vittorio Palma, Mariangela Manco, Giovanna Di Maro, Angela Barretta, Concetta Formisano, Alessia Catalano e i professori Riccardo Acri, Roberta Esposito, Francesco Filippelli e Fabiana Schiattarella evidenziando come il sodalizio “Darmon-Siani – la scuola insieme” sia di fatto realtà.

.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews