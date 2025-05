LA CAMPANIA STANZIA 63 MILIONI PER LE RETI IDRICHE DEI COMUNI DELL’AREA NORD E MARANO RESTA FUORI DALLA PROGRAMMAZIONE DI SPESA. PIOGGIA DI MILIONI PER MUGNANO E CALVIZZANO

Condividi

La Giunta Regionale della Campania ha approvato, con la Delibera n. 278 del 21 maggio 2025, una nuova programmazione di interventi strategici per il ciclo integrato delle acque, da finanziare nell’ambito dell’Azione 2.5.1 del Programma Regionale FESR Campania 2021–2027.

Gli obiettivi: promuovere l’accesso equo e sostenibile all’acqua potabile, ridurre le perdite idriche lungo le reti di distribuzione, potenziare i sistemi fognari e depurativi, migliorare l’efficienza gestionale e la qualità ambientale su scala regionale.

Nell’ambito territoriale di Napoli Nord, sono stati programmati interventi per un totale complessivo di € 63.306.396,82, così ripartiti tra i Comuni beneficiari:

Lacco Ameno: € 2.014.865,10, Serrara Fontana: € 5.700.000,00, Giugliano in Campania: € 11.394.234,90, Pozzuoli: € 12.144.075,10, Mugnano di Napoli: € 10.621.210,83, Casoria: € 2.910.000,00, Arzano: € 6.229.962,42, Calvizzano: € 6.846.209,71, Afragola: € 5.444.838,76.

Tra i Comuni beneficiari della nuova programmazione regionale spicca un’assenza che non può passare inosservata: Marano di Napoli. Un’amministrazione che negli ultimi anni si è più volte vantata di poter contare su una presunta “filiera istituzionale” – evocata in ogni occasione pubblica – da quanto si apprende, dunque, non è riuscita a ottenere nemmeno un euro, nonostante la gravissima condizione della rete idrica cittadina, da anni segnata da perdite croniche, rotture frequenti e interi quartieri lasciati senz’acqua.

Una beffa se si considera che Marano possiede una delle reti più obsolete dell’intera area metropolitana, con condotte risalenti in parte al dopoguerra, e che versa in uno stato di costante emergenza.

A rendere il quadro ancora più grottesco, si aggiunge il fatto che un consigliere comunale, ufficialmente in minoranza ma di fatto parte integrante della maggioranza, avrebbe chiesto – secondo fonti interne – l’intervento di alcuni politici del territorio per tentare, all’ultimo minuto, di recuperare qualche risorsa. Un’azione tardiva e goffa, che evidenzia non solo la totale assenza di programmazione, ma anche una grave mancanza di peso politico e credibilità istituzionale.

La città, ancora una volta, paga per tutto questo. In due anni di amministrazione Morra, non è stato risolto alcun problema strutturale: rifiuti, perdite idriche, strade, stadio, cimitero e molto altro. Solo una inaugurazione di una villetta, avvenuta solo grazie all’interessamento del consigliere regionale Di Fenza.













