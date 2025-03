Marano, al teatro Alfieri il seminario “Costruttori di comunità”

Ieri al teatro Alfieri si è tenuto il seminario “Costruttori di Comunità”, un’incontro per per riflettere e agire sull’inclusione e il rispetto delle diversità con un punto chiave sull’utilizzo dei social, il bullismo e il cyberbullismo.

Un seminario che ha aperto le menti di adulti e ragazzi; ha unito generazioni diverse con ideologie contrastanti ma molto vicine fra loro con la giusta collaborazione di scuola e famiglie. Ci ha fatto conoscere un mondo virtuale, a noi adulti sconosciuto, così grande ai nostri occhi ma così piccolo per i giovani di oggi.

Gli interventi dei professionisti sono stati essenziali come anche la presenza dei presidenti della UNPLI Nazionale e il presidente della pro loco Marano Flegrea, la prof.ssa Fulvia Giacco che ha presentato un progetto di formazione per i giovani per saper accogliere e includere attraverso le ricchezze del nostro territorio.

Una serata davvero molto piacevole che dovrebbe attirare l’attenzione delle famiglie per il futuro dei propri figli.