Arzano, verifiche di sicurezza negli edifici scolastici dopo l’evento sismico

In seguito alla scossa sismica registrata nella notte di ieri nell’area dei Campi Flegrei, l’Amministrazione comunale di Arzano ha avviato, in via precauzionale, una ricognizione straordinaria degli edifici scolastici presenti sul territorio.

Sono attualmente in corso sopralluoghi in tutte le sedi scolastiche, finalizzati a individuare eventuali criticità strutturali e a garantire le condizioni di piena sicurezza per alunni, docenti e personale scolastico.

I dirigenti scolastici sono stati invitati a partecipare alle attività di verifica, in un’ottica di trasparenza e collaborazione, a testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione riserva alla tutela della comunità scolastica.

Nel frattempo, la Polizia municipale è operativa sul territorio per svolgere controlli e raccogliere eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.

Gli interventi messi in campo rientrano nelle azioni tempestive promosse per garantire ambienti sicuri e sereni a tutta la cittadinanza.













