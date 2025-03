Condividi

Incendio di grandi dimensioni, con colonna di fumo nero ben visibile in tutta Marano, in via Euclide, dove il rogo si sarebbe alimentato in una fabbrica di insegne luminose. Sul posto carabinieri, vigili urbani e, si spera, presto anche i vigili del fuoco. Seguiranno aggiornamenti.













