Un anno fa la scomparsa di Antonio: il ricordo dei familiari

Condividi

Visite: 151

29 Visite

Gentile direttore, grazie per la possibilità che mi concede sul suo giornale per ricordare la figura di mio padre.

OGGI RICORRE L’ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA, AD UN’ANNO DI DISTANZA, DI MILUCCI ANTONIO. UN’UOMO, UN MARITO, UN PADRE CON I VALORI DI UNA VOLTA, ONESTÀ E UMILTÀ. È PARTITO DA ZERO NELLA SUA VITA, HA LAVORATO ALL’ESTERO, LI’ HA AVUTO SODDISFAZIONI, SI È GODUTO LA VITA. POI LE COSE SONO CAMBIATE RITORNANDO IN ITALIA, E NON SONO ANDATE BENE LE COSE FINO A GLI ULTIMI 10 ANNI. HA TROVATO UNA SITUAZIONE MIGLIORE, TRANQUILLA E CON BENESSERE, ANCHE SE NON SONO MANCATE DIFFICOLTÀ. NON SI È MAI FERMATO DAVANTI L’INGIUSTIZIA E PROBLEMI DI SALUTE. SI È GODUTO LA VITA PER CIRCA 15 ANNI, HA AVUTO LA SUA DIGNITÀ. COSE RACCONTATE DAL PADRE AL FIGLIO.

LO RICORDANO LA MOGLIE CRISTINA E IL FIGLIO GIUSEPPE.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews