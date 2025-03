Napoli, perseguitata per una sospetta relazione extraconiugale: sette arresti

Condividi

377 Visite

La Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sette persone (di cui cinque sottoposte alla custodia in carcere e due al divieto di avvicinamento alla persona offesa) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di rapina, atti persecutori, violazione di domicilio.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Scampia, hanno consentito di accertare che i reati sarebbero stati commessi in danno di una donna, moglie di uno degli indagati, che sarebbe stata sottoposta a plurime condotte moleste e minacciose (che ingeneravano nella vittima un profondo stato di ansia e di paura per sé e per i propri figli), culminate in una rapina e in una violazione del domicilio subite dalla persona offesa, di cui si sospettava una relazione extraconiugale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright 2025 redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews