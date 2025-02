Giugliano, il Prefetto di Napoli torna sulla commissione d’accesso: “La richiesta al Ministro era già partita da tempo ed era stata conferita anche la delega, servirà a stabilire trasparenza””

Condividi

Oggi Teleclub Italia, emittente televisiva dell’area giuglianese, ha intervistato il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in merito all’arrivo della Commissione d’accesso, nominata per accertare eventuali ingerenze mafiose nell’apparato burocratico-amministrativo dell’Ente, insediatasi qualche giorno fa al Comune di Giugliano, poco dopo le dimissioni contestuali di 19 consiglieri comunali.

Di Bari ha precisato che la richiesta d’accesso era partita già da tempo e il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva conferito anche la delega necessaria per disporre la nomina della commissione d’accesso. Pertanto, Di Bari, ha ribadito che non c’è correlazione tra l’insediamento del commissario prefettizio e il provvedimento di insediamento degli 007 della Prefettura.

Ancora più chiaro e inequivocabile il fallimento strategico e politico dell’ex sindaco Pirozzi, che aveva chiesto ai suoi di dimettersi per evitare probabilmente l’arrivo della commissione d’accesso che, secondo quanto ha riferito il Prefetto, era in procinto di essere inviata.

Di Bari ha poi ribadito che “una commissione d’accesso è uno strumento di garanzia per tutti, molti l’hanno fatta coincidere con la nomina del commissario prefettizio. Credo che la nomina di una commissione sia uno strumento di garanzia per tutti e all’esito del lavoro degli ispettori ci sarà una soluzione in un modo o nell’altro, ecco”.













