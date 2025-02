Ancora uno sciopero dei treni: stop alla circolazione nel prossimo fine settimana

Ancora disagi per i viaggiatori che utilizzano il treno. Nel prossimo fine settimana, da sabato 22 a domenica 23 febbraio, è previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane. L’agitazione inizierà alle ore 21 di sabato e terminerà 24 ore dopo, alle 21 di domenica.

Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali autonome e coinvolgerà tutti i settori del servizio. Si prevedono forti disagi e numerose cancellazioni di treni, sia a livello regionale che nazionale.

Questo nuovo sciopero arriva a un mese di distanza dall’ultimo, avvenuto il 26 gennaio e che aveva visto un’adesione massiccia da parte dei lavoratori del settore ferroviario.

Negli ultimi mesi, i disagi per i viaggiatori sono stati causati anche da numerosi guasti che hanno interessato la rete ferroviaria da nord a sud, con conseguenti ritardi e interruzioni della circolazione.

Le sigle sindacali che hanno indetto lo sciopero chiedono maggiori garanzie per i lavoratori, sia a livello economico che di sicurezza.

I viaggiatori che avevano in programma spostamenti in treno nel prossimo fine settimana sono invitati a informarsi sulla situazione e a verificare la disponibilità dei treni. In caso di cancellazione, è consigliabile optare per soluzioni di viaggio alternative