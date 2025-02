Marano. De Stefano e Santoro: “Potere al popolo affigge manifesti abusivi”

64 Visite

Oggi, presso la Casa Comunale, è apparso un foglio in formato A4 attaccato con del nastro adesivo. Il messaggio, firmato “Potere al Popolo”, dichiarava: “La complicità del nostro governo con Israele produce morte in Palestina e disagi alle cittadine e ai cittadini italiani”. L’affissione ha attirato l’attenzione non solo per il contenuto, ma anche per il modo insolito con cui è stata realizzata. In uno spazio istituzionale, ci si aspetterebbe una comunicazione più formale e conforme alle regole. Fa sorridere notare come chi si propone spesso come paladino del puritanesimo e del perbenismo cada in queste gaffe piuttosto evidenti. È curioso osservare come, mentre si denunciano comportamenti del governo ritenuti inaccettabili, non ci si preoccupi di rispettare le norme basilari di convivenza civile e di correttezza istituzionale. Affiggere un semplice foglio di carta in modo rudimentale, senza permessi, non solo appare come un gesto improvvisato, ma rischia di sminuire la serietà del messaggio che si vuole trasmettere. Se l’obiettivo era quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su una questione delicata come il conflitto israelo-palestinese, il metodo scelto rischia di trasformare un tema complesso in un’azione superficiale e poco incisiva. La normativa vigente prevede che per affiggere manifesti in luoghi pubblici sia necessario richiedere un’autorizzazione e pagare il “diritto sulle pubbliche affissioni”. Questa regolamentazione garantisce un uso ordinato degli spazi pubblici e tutela il decoro urbano. Affiggere messaggi senza permesso è considerato abusivo e può comportare sanzioni amministrative.

Consiglieri De Stefano Salvatore e Francesco Santoro













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews