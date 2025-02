MARANO, ARRIVA LA COMMISSIONE D’ACCESSO AL COMUNE. MA L’ORCHESTRINA SUL TITANIC CONTINUA A SUONARE…

515 Visite

“L’orchestrina continuò a suonare” mentre il Titanic affondava. Erano ben otto i musicisti, entrati nella storia e nella leggenda, per essere eroicamente rimasti al loro posto, a suonare mentre la nave affondava, per evitare che il panico e il terrore s’impadronissero dei passeggeri rimasti a bordo”. Quanto accaduto sulla nave, entrata nella storia per gli sviluppi tragici, si sta verificando anche al Comune di Marano dove oggi, nonostante si sia insediata una commissione d’accesso per verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione, si sono visti circolare con nonchalance assessori, consiglieri e amministratori. Tutti sorridenti e sereni, ma molto probabilmente nemmeno loro hanno ben compreso quello che sta accadendo e quello che accadrà nelle prossime ore, anzi nei prossimi mesi.

C’è chi minimizza, c’è chi ritiene che da questo accesso ispettivo non possa venire fuori nulla di rilevante, senza sapere che una volta giunta in municipio una commissione d’accesso il materiale, la documentazione e gli elementi in possesso sono già alquanto forti e rilevanti. Lasciamoglielo credere, lasciamogli pensare che vada tutto bene, che sia tutto rose e fiori, alla fine, ciò che importa, è ciò che deciderà la commissione di indagine. Prima di loro, dicevano le stesse cose altri amministratori, altri sindaci, altri consiglieri. Tranquillo, come è noto, prese 30 anni…

Infine, piccola nota a margine: gli amministratori hanno dieci giorni di tempo per consegnare la documentazione richiesta. Appalti, affidamenti, pratiche urbanistiche, igiene urbana, procedure polizia municipale e altro. Tante carte, ma bastano in realtà pochi fatti, pochi collegamenti – che si evincono in determine, delibere o atti – con ambienti ritenuti controindicati a dare la stura a uno scioglimento per mafia. Non ci vuole un’arca di scienza, insomma.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews