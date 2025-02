Napoli-Udinese: Spinazzola in dubbio, Conte verso la conferma della formazione

256 Visite

Cresce l’attesa per la sfida di stasera al Maradona tra il Napoli e l’Udinese. Un match che vedrà gli azzurri cercare di dare continuità al loro ottimo inizio di stagione, mentre i friulani proveranno a conquistare punti preziosi in trasferta.

In casa Napoli, l’unico ballottaggio riguarda il ruolo di terzino sinistro, con Leonardo Spinazzola che potrebbe non essere al 100% a causa di un problema fisico. In caso di forfait, è pronto a subentrare Pasquale Mazzocchi. Per il resto, mister Conte sembra intenzionato a confermare la formazione che ha ben figurato nelle ultime partite contro Juventus e Roma.

Ecco la probabile formazione del Napoli per la sfida di stasera: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola (o Mazzocchi), Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres.

Le due squadre si sono affrontate 74 volte in Serie A, con un bilancio di 38 vittorie del Napoli, 18 pareggi e 18 successi dell’Udinese. L’ultima sfida al Maradona risale allo scorso campionato, quando il Napoli si impose per 2-1.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews