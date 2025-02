Napoli e Canada più vicini: presentato il volo diretto verso Montreal. Tutto bello, ma non per i cieli dell’area nord

142 Visite

Air Canada inaugura una nuova rotta diretta tra Napoli e Montréal per l’estate 2025, consolidando ulteriormente la sua presenza in Italia per un totale di quattro destinazioni (Milano, Roma, Venezia, Napoli). La presentazione oggi, nella sala giunta del Comune di Napoli, con il sindaco Gaetano Manfredi, l’ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg, la delegata del Québec Laurence Fouquette -L’Anglais, il general manager, sales & legal Rep. di Air Canada Stefano Casaregola e l’amministratore delegato di Gesac Roberto Barbieri.

“Per l’estate 2025, i clienti italiani potranno scegliere tra una vasta gamma di voli diretti per il Canada. Saranno disponibili quattro frequenze settimanali da Napoli a Montréal a bordo di un confortevole Boeing 787 Dreamliner e per Toronto e Montréal, fino a tre voli giornalieri da Roma e giornalieri da Venezia e Milano Malpensa. Grazie a questa espansione, la compagnia aerea si conferma come leader nel collegare l’Italia al Canada, offrendo fino a 39 voli settimanali e registrando un incremento di capacità del 7% rispetto all’anno precedente”, sottolinea Gesac.

“La notizia di oggi conferma ancora una volta l’importanza strategica dell’Italia per Air Canada. Siamo entusiasti di annunciare una nuova rotta diretta per il Canada, a partire dall’estate 2025,” ha dichiarato Stefano Casaregola, General Manager Sales & Legal Rep. “Siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea che offre il maggior numero di voli non-stop tra l’Italia e il Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, oltre ad essere la scelta preferita per i viaggi d’affari tra i principali hub economici di entrambe le nazioni. Attraverso i nostri hub di Toronto e Montréal, i nostri clienti italiani possono beneficiare di comodi collegamenti verso destinazioni in tutto il continente americano. Inoltre, i nostri orari consentono ai viaggiatori nordamericani di raggiungere comodamente l’Italia per riconnettersi con i propri cari e scoprire il patrimonio culturale, enogastronomico e storico di questo splendido Paese”.

Tutto, naturalmente, passerà sui cieli di Napoli nord, ma questo aspetto nessuno lo evidenzia. Ormai da tre anni, nel silenzio generale, eccezion fatta di qualche associazione, tutto tace. La commissione consiliare di Marano, nata proprio per affrontare questo tema, nulla ha finora prodotto. I sindaci della zona, poi, a parte Giacomo Pirozzi di Calvizzano, nulla propongono e nulla fanno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews