Napoli, la Prefettura emette altre 6 interdittive antimafia: aziende operanti a Pomigliano d’Arco, Afragola, Napoli, Casoria e Livieri

420 Visite

Prosegue l’intensa attività di prevenzione antimafia, svolta dalla Prefettura di Napoli con il supporto delle Forze dell’ordine e della Divisione Investigativa Antimafia. Negli scorsi giorni il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha adottato 6 ulteriori interdittive antimafia nei confronti di altrettante ditte, operanti nei settori dell’alimentazione, dei servizi di pulizia e dei lavori edili con sede nei comuni di Afragola, Liveri, Pomigliano d’Arco, Napoli e Casoria. “La mirata azione messa in campo presso la Prefettura sta contribuendo in modo significativo a contrastare la contaminazione dell'”economia legale” ad opera dei sodalizi malavitosi radicati sul territorio, alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, alla tutela della libera concorrenza fra le imprese e ad assicurare il buon andamento della Pubblica Amministrazione”, dichiara la Prefettura in una nota.

Ecco l’elenco delle ditte:

1) ALLERIA Srl – C.F. 09805791218_ con sede legale in Afragola Provvedimento interdittivo N.0032900 del 27/01/2025 Via Sportiglione n. 21

2) BERFI S.R.L. con sede legale in Afragola Via Rossini n. 34 – C.F. 04499791210 Provvedimento interdittivo N.0032953 del 27/01/2025

3) EDIL GI.CA. sas di CASTALDO ANTONIO – CF. 02877411211_con sede legale in Casoria Via Mario pagano n. 34 Provvedimento interdittivo N.0032916 del 27/01/2025

4) GRUPPO DELLE DONNE S.R.L. – con sede in Liveri Via Santa Maria a Parete n. 58 – c.f. 08567111219 – Provvedimento interdittivo N.0032938 del 27/01/2025

5) LOUNGE BISTROT DI ZHMAK OLENA impresa individuale – con sede in Pomigliano d’Arco Piazza Giovanni Leone n. 21 – c.f. ZHMLNO89C69Z138S 2

6) SDM PROJECT SRLS – C.F. 09788301217 – con sede legale in Napoli Via Lago Lucrino n.2













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews