INCIDENTE AEREO A WASHINGTON: TRATTI IN SALVO 4 SUPERSTITI

Grave incidente a Washington: un aereo CRJ-700 in grado di trasportare fino a 70 persone ha avuto una collisione con un elicottero ed è caduto nel fiume Potomac, vicino all’aeroporto Ronald Reagan. Il volo dell’American Airlines 5342 si è scontrato in aria con un elicottero militare Sikorsky H-60, come rende noto la Federal Aviation Administration, sottolineando che il velivolo si stava preparando ad atterrare all’aeroporto Ronald Reagan.

A bordo dell’aereo c’erano 60 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio. Le partenze e gli arrivi dallo scalo sono stati sospesi. Donald Trump è stato informato dell’incidente – ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt – e continuerà a seguire la situazione. I soccorritori stanno operando sul posto: quattro superstiti sono stati tratti in salvo .













