Giugliano, la mossa vecchia quanto il mondo di Pirozzi: nomina in giunta un vice Prefetto in pensione per mantenersi “buona” la Prefettura di Napoli

Il Sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, ha nominato l’ex Prefetto Pasquale Manzo nuovo componente della giunta. A lui andranno le deleghe più spinose, tra queste quelle attenzionate dalla procura di Napoli nord a seguito dell’inchiesta Munnezzopoli e Anthares, ovvero: Transizione Ecologica, Ecologia e Ambiente, Terra dei Fuochi, Mercato Ortofrutticolo, Strutture sprotive, problematiche Campo Rom. Lo apprendiamo dalla testata giornalistica Teleclub Italia.

Una mossa strategica, vecchia come il mondo quella di Pirozzi, che adesso ha delegato a Manzo tutte le vicende più intricate, finite nel mirino della procura e della Prefettura di Napoli, per mantenersi “buona” proprio la stessa Prefettura, collocando in quella casella una figura che ha lavorato a Piazza del Plebiscito. Ma siamo certi che servirà a ben poco tutto questo perchè da tempo il caso Giugliano è finito sulla scrivania del Prefetto Di Bari che sarebbe intenzionato a nominare una commissione d’accesso per fare chiarezza su quanto accaduto nei mesi scorsi, dopo le indagini su consiglieri, dirigenti, sindaco e vari amministratori.













