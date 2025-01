247 Visite

In Italia torna il grande freddo? A fornire le ultime previsioni meteo e le tendenze fino al 7-8 febbraio è il colonnello Mario Giuliacci, punto di riferimento del tempo in tv e sul web. Avremo a che fare con diverse fasi piovose, spiega l’esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , a partire da quella già in atto che lunedì 27 gennaio insisterà ancora su parte del Nord Italia e sulle regioni tirreniche. Con quale intensità? Le piogge “saranno forti sul Levante ligure”. Una seconda fase piovosa l’avremo tra il 3 e il 6 di febbraio “con precipitazioni soprattutto sulle regioni del medio Adriatico e al Sud”, spiega Giuliacci.













