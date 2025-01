Marano, il pasticcio dei beni confiscati e le risposte volutamente imprecisa date dall’individuo col sigaro

170 Visite

Rispondiamo all’individuo che, come sempre, fornisce informazioni in maniera pasticciata, confusa e offende chi, fa da sempre un lavoro di approfondimento utile per il perseguimento della legalità.

1. Se il cronista locale non avesse evidenziato che la moglie del consigliere comunale Nunzio Rusciano avesse ottenuto l’aggiudicazione provvisoria del box confiscato alla criminalità organizzata, tu caro individuo non te ne saresti mai accorto. Con le verifiche antimafia non saresti risalito alla parentela con il consigliere e avresti fatto la figura del fesso tu e il funzionario.

2. Se non sei in grado di leggere le delibere nella sua interezza ed estrapoli alcune parti utili al tuo monologo la colpa non è nostra. In consiglio avete votato per l’immediata eseguibilità e nel certificato di pubblicazione avete dato atto che era esecutiva 10 giorni dopo la pubblicazione. Impara a leggere.

3. Forse non sai che tra le clausole di esclusione del bando indetto per l’assegnazione dei box confiscati non erano ancora state recepite le modifiche fatte in consiglio comunale al regolamento. Leggi: o meglio impara a leggere.

4. La compagnia ce l’hai tu intorno caro mio, anche perché ai brindisi di famiglie poco raccomandabili ci vanno i tuoi fedeli scudieri con i quali vai a braccetto da anni. Faresti meglio a tacere.

5. Perché non indici bandi per assegnare anche i beni confiscati alle famiglie Orlando e Nuvoletta. Bene hai fatto ad assegnare i cespiti confiscati a Simeoli Antonio, ci aspettiamo che fai lo stesso anche per gli altri.

6. Perché ti sei allarmato quando hai visto le 7 domande consecutive e ti sei recato in Procura con il tuo amico avvocato? Ora ci allarmiamo noi e fai il puritano, vedi che potrebbe essere in atto una turbativa d’asta e non te ne sei reso nemmeno conto.

7. Se arriva la commissione d’accesso, e arriverà, tu sei già con un piede e mezzo a casa. Altro che 3 anni, 8 anni e via discorrendo. Questa sciagura augurala a qualcun altro.

8. Il sigaro non si fuma in un pubblico ufficio, individuo, abbi rispetto delle Istituzioni. Individuo!













