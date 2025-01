Marano, box confiscati alla moglie. Rusciano ringrazia Terranostranews e il Direttore Bocchetti: “Ho commesso un errore politico-etico-morale, non dovevo partecipare al bando per l’assegnazione dei beni”

627 Visite

Devo ringraziare la testata giornalistica TERRANOSTRA, e il direttore del giornale FERNANDO BOCCHETTI, per aver messo in risalto il mio errore politico-etico-morale, quello di aver partecipato al bando per l’assegnazione di box confiscati. Come scritto, anche se avrei potuto partecipare, eticamente e moralmente, avrei dovuto evitare. E di questo sono profondamente deluso con me stesso. Quando il 7 novembre del 2024, in consiglio Comunale, si è votata “Modifica del regolamento per la destinazione dell’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata di proprietà del Comune di Marano di Napoli”, io ho votato favorevole e quindi di conseguenza sono favorevole anche all’articolo 8 del suddetto regolamento, che vieta a parenti ed affini di un amministratore di partecipare a bandi per tali assegnazioni. Credo fortemente nella giustizia e nelle sue regole, quindi anche se per un cavillo avrei potuto partecipare, la mia partecipazione non è gusta per etica e per morale. Soprattuto non è corretta verso i cittadini di Marano e verso la città a cui sono legato. Ovviamente e con coscienza sto provvedendo alla rinuncia dell’ assegnazione del bene, ai cittadini tutti chiedo scusa per questo scivolone politico che mi ha visto partecipe

Nota stampa del consigliere Comunale Nunzio Rusciano













