Il Comune di Marano, da qualche anno, è finito al centro di diverse situazioni che hanno suscitato scalpore. Tanti sono i fatti che si sono registrati nel corso del percorso amministrativo di Morra e dei suoi. Non ultimo l’episodio del bene confiscato assegnato alla moglie del consigliere comunale Nunzio Rusciano, seppur in via provvisoria, in attesa delle verifiche antimafia. Come abbiamo più volte scritto e riscritto urge più che mai l’invio di una commissione d’accesso agli atti che faccia luce e chiarezza. Ma veniamo al dunque, cosa è successo in questi anni?

In ordine si è registrato un brindisi, molto chiacchierato, a cui ha partecipato il braccio destro e main sponsor politico del sindaco. Il festeggiamento, avvenuto in un noto ristorante del territorio, aveva ad oggetto l’assoluzione di Angelo Simeoli, imputato in un processo per concorso esterno in associazione mafiosa con il clan Polverino.

Nei mesi successivi si sono susseguiti provvedimenti amministrativi che, secondo diversi osservatori, sarebbero gravati da palesi anomalie o comunque sarebbero meritevoli di approfondimenti: affidamenti diretti a ditte, affidamenti parcellizzati, numerose proroghe tecniche, mancato rispetto del codice antimafia e del principio di rotazione negli appalti, delibere per sanare un immobile abusivo da utilizzare come scuola di San Rocco, su cui i commissari avevano messo una pietra tombale, con conseguente mancato utilizzo di un bene confiscato (con destinazione scuola), presenza in consiglio comunale e nella giunta di assessori e consiglieri menzionati nei precedenti decreti di scioglimento.

L’ultimo episodio, in ordine cronologico, forse uno dei più gravi anche per i risvolti che avrà nel futuro prossimo, è l’affidamento provvisorio di un bene confiscato alla mafia (box di via Adda, un tempo di proprietà della famiglia Simeoli) alla moglie del consigliere comunale Nunzio Rusciano. Com’è potuto succedere tutto questo? Ebbene l’abbiamo spiegato in altri precedenti articoli (clicca qui per leggere) in cui abbiamo fatto ampi approfondimenti.

Per tutto quanto sopra narrato e raccontato, solo dal nostro portale sia chiaro, perchè ad oggi, senza il nostro intervento, nessuno si sarebbe accorto del caso, poiché dalle verifiche antimafia, anche a causa della complicità di molti consiglieri di minoranza che gli stanno facendo una corte spietata, nessuno avrebbe saputo nulla. A salvarsi sono solo in due o forse in tre, il resto anche quelli che dicono di voler fare “la buona politica” hanno dimostrato di che pasta sono fatti: tante tantissime chiacchiere e poca pochissima sostanza.

Se fosse stato per i giornaletti o blog asserviti al potere e ai potentati del territorio, anche le forze dell’ordine, la Prefettura e la Procura di Napoli Nord non avrebbero avuto modo di ottenere informazioni cruciali, diffuse solo grazie al lavoro di Terranostranews. Ed è proprio grazie al flusso delle nostre denunce che a breve si sta per insediare una commissione d’accesso agli atti che avrà il compito di approfondire tantissimi atti, documenti e provvedimenti dell’amministrazione, ma dopo l’ultimo episodio chiediamo al Prefetto Di Bari di fare presto, non c’è più tempo, non si può attendere altro.

Il sindaco non sia testardo, si dimetta per evitare un’ulteriore onta al Comune di Marano, prima che incomba l’ennesimo scioglimento del Comune e non pensasse che qualcuno ce l’abbia con lui o che Terranostranews sia contro di lui. Il nostro è solo un accorato appello per evitare sorti peggiori per l’Ente e la città.













