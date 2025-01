Marano di Napoli: Furti di gasolio nella notte. Intervengono i carabinieri

411 Visite

Questa notte a Marano di Napoli i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio nella città a nord di Napoli con diverse perquisizioni e 15 veicoli controllati.

Durante le operazioni a finire in manette il 43enne già noto alle forze dell’ordine Antonio Barbato. L’uomo, nel giorno del suo compleanno, è stato sorpreso nel distributore di carburanti al corso Europa 11 mentre riempiva delle taniche di benzina per un valore di circa 2.800 euro. I militari hanno immediatamente setacciato gli altri distributori presenti in zona e hanno trovato altre 4 persone tra i 18 e i 51 anni che stavano tentando di rubare altro gasolio in un’area di servizio di Mugnano di Napoli, a via Nenni. I 4 sono stati denunciati mentre i due furgoni utilizzati nei due distinti episodi sono stati sequestrati. Sequestrate anche le 6 taniche per un totale di 2.500 litri di carburante.

