FIERA DELL’ANTIQUARIATO VINTAGE A POZZUOLI. DUE GIORNI DI EVENTI IN CENTRO

Arriva a Pozzuoli la fiera dell’antiquariato vintage. Sabato 25 e domenica 26 gennaio in città ci sarà una vasta esposizione di oggetti e accessori che risalgono ai decenni scorsi. Si tratta di pezzi autentici, originali e di alta qualità che conservano lo stile e l’eleganza dell’epoca di provenienza. La location sarà Piazza della Repubblica, che si trasformerà in uno spazio unico dove arte, vintage e antiquariato si incontreranno per dare vita a un evento all’insegna della bellezza e della tradizione. La fiera è organizzata dall’associazione culturale “La Terra del Mare” con il sostegno del comune di Pozzuoli. In totale saranno venti gli espositori che a partire da sabato mattina occuperanno gli stand nel centro storico.

«Dopo la fiera di HobbArt arricchiamo il nostro programma mensile con l’introduzione del mercato del vintage, un’offerta particolare e suggestiva che attirerà in città un gran numero di appassionati. – spiega l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Lavoriamo alacremente per tenere Pozzuoli viva in questo periodo post-natalizio storicamente debole da un punto di vista commerciale. Siamo dalla parte delle nostre attività produttive e ogni nostra azione, sempre in condivisione con gli operatori e le associazioni di categoria, è finalizzata alla rivitalizzazione del tessuto economico e sociale della nostra meravigliosa città».

L’appuntamento con la seconda edizione di “Arte e Vintage” organizzata dall’Associazione Culturale “La Terra del Mare” conferma la volontà di valorizzare le eccellenze artistiche e artigianali in una location che, con il suo fascino, rappresenta il contesto ideale per questo incontro tra storia, cultura e creatività.













